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Пушков прокомментировал разрыв Украиной договора о дружбе с Россией

Политика

Разрыв любых связей с Россией — суть политики Киева, и ущерб от этого разрыва его не волнует

Москва, 17 сентября 2018, 17:41 — REGNUM  Разрыв договора о дружбе с Россией полностью соответствует сути политики Киева и украинского президента Петра Порошенко, заявил 17 сентября член Совета Федерации Алексей Пушков.

На своей странице в Twitter Алексей Пушков прокомментировал указ президента Украины о разрыве договора, подписанного в 1997 году.

«Разрыв всех и всяческих связей с Россией является сутью его политики, при этом ущерб для самой Украины его не волнует. Отныне Россия свободна от обязательств по договору перед Украиной», — написал Алексей Пушков.

Напомним, российско-украинский договор о дружбе в числе прочих вопросов признавал нерушимость существующих границ Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Украиной и Россией стали стремительно ухудшаться с марта 2014 года после госпереворота в Киеве и прихода к власти радикальных украинских националистов.

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