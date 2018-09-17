Латвия приняла не всех беженцев из Африки и c Ближнего Востока

Рига, , 17:35 — REGNUM Со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ), информационное агентство LETA сообщает о завершении в Латвии программы ЕС по перемещению ищущих убежища. В общей сложности Латвия приняла на своей территории с юга Европы 374 беженцев.

Дальнейшее перемещениедолжно осуществляться в соответствии с двусторонними межгосударственными договорами, поясняет УДГМ. Это связано с тем, что принятые в 2015 году решения Совета ЕС, предусматривавшие солидарное перемещение беженцев в страны ЕС, прекратили свое действие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Латвия должна была принять 531 человек, согласно договоренностям между странами ЕС о распределении беженцев. Исходя из итоговых цифр, Латвия выполнила свои обязательства на 70%. В 2016—2017 гг. в Латвию были перемещены в основном беженцы из Сирии и Эритреи, отмечает информационный портал Delfi. lv

Основное количество людей, ищущих убежища, было принято= на территории Латвии до 15 сентября 2017 года. В этом же месяце прошлого года истек установленный двухлетний срок выполнения квот на прием беженцев.

Дальнейший прием беженцев возможен исключительно на основании закона об убежище, согласно которому, Кабинет министров Латвии принимает решения и выражает позицию Латвийского государства в структурах ЕС на основании решений Сейма, также отметили в УДГМ.

В это же время в Эстонии заявили о готовности принять в общей сложности еще 80 мигрантов в течение 2018 года и до конца 2019 года в рамках все той же европейской программы переселения беженцев. Речь идет в первую очередь о лицах из лагерей беженцев на территории Турции.

Об этом в своем письме на имя мэра Таллинна Таави Ааса со ссылкой на договоренность внутри правительства сообщил вице-канцлер Министерства социальных дел Райт Куузе, передает эстонская общественная телерадиовещательная корпорация Rus.err.

В общей сложности в период с 2015 по 2017 года Прибалтийская республика приютила 206 мигрантов, пользующихся международной защитой.