Москва, , 17:25 — REGNUM Боинг «Малазийских авиалиний» был сбит в 2014 году для того, чтобы переложить вину на ополченцев, объявив их террористами. Об этом 17 сентября заявил политолог Сергей Марков в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия 1.

«Малазийский «Боинг» был сбит ВС Украины, чтобы переложить ответственность на ополченцев и объявить их террористами. При этом они три дня готовились, чтобы сбить какой-то пассажирский самолет, выбирали. Нам известно по активности радиолокационных станций. Выдвинули туда несколько батарей с ракетами. В этом заговоре министр обороны Валерий Гелетей, который получил за это большие деньги, и за которые купил особняк. Из всех самолетов выбирали тот, где не будет зарегистрирован ни один американский гражданин. Еще одно доказательство. Когда это случилось, я хорошо помню, они сразу кинули сфальсифицированную прослушку между ополченцами, что якобы они сбили самолет. Понятно, что если люди заранее фальсифицируют такую запись, значит, готовятся, что самолет рухнет. Политический вывод: во главе руководства страны мы имеем группу людей, которая использует политику государственного терроризма для достижения целей любым путем и готовы убивать граждан любых государств», — сказал Марков.

Напомним, «Боинг» «Малазийских авиалиний» был сбит в Донецкой области в июле 2014 года. 17 сентября Минобороны РФ представило доказательства того, что ракета, попавшая в самолет, с года изготовления находилась на территории Украины.