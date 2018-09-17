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МИД России назвал деструктивным шагом разрыв Украиной договора о дружбе

Политика

В Москве считают, что российско-украинские отношения будут восстановлены, но уже другими политиками в Киеве

Москва, 17 сентября 2018, 17:16 — REGNUM  Москва сожалеет о решении Киева разорвать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Россией и Украиной. Об этом говорится в комментарии, распространённом 17 сентября пресс-службой МИД России.

«Предпринимаемые нынешним руководством Украины деструктивные шаги вызывают глубокое сожаление, — отмечают в МИД. — В стремлении обслуживать чуждые геополитические интересы и свои политические амбиции киевские власти демонстрируют готовность с легкостью разрушать все то, что нарабатывалось годами и десятилетиями, рвать связи, веками выстраивавшиеся многими поколениями наших общих предков».

Как подчёркивают в российском ведомстве, народам России и Украины «самой исторической судьбой предначертано жить в добрососедстве», к чему побуждают и многовековое совместное прошлое, а также тесные духовные, культурные и родственные связи.

В МИД считают, что сегодняшний кризис между двумя странами будет неизбежно преодолён, однако заниматься восстанавлением отношений «придётся уже с другими, более ответственными украинскими политиками».

Как передавало ИА REGNUM, президент Украины Петр Порошенко 17 сентября подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией от 1997 года и сообщил о намерении официально уведомить об этом российскую сторону в ближайшее время.

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