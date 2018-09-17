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В Казахстане началась предвыборная кампания кандидатов в Сенат от Чимкента

Политика

Регистрация кандидатов завершилась 14 сентября

Чимкент, Казахстан, 17 сентября 2018, 17:51 — REGNUM  На выборах депутатов Сената парламента Казахстана от Чимкента зарегистрировано 8 человек, сообщает 17 сентября агентство «КаТАГ» со ссылкой на пресс-службу центральной избирательной комиссии.

15 сентября стартовала предвыборная агитация кандидатов. В ЦИК отметили, что регистрация кандидатов завершилась 14 сентября. Члены избирательной комиссии также рассмотрели вопрос об использовании интернет-ресурса ЦИК для сопровождения выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, необходимость довыборов депутатов в Сенат Казахстана связана с тем, что Чимкент приобрел статус города республиканского значения в июне 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Назначена дата выборов депутатов Сената Казахстана от Чимкента

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Политическая жизнь Казахстана
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