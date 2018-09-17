Новосибирск, , 17:12 — REGNUM Правительство Новосибирской области отправлено в отставку. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Травников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Объявить об отставке правительства Новосибирской области. Правительству Новосибирской области продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового состава», — говорится в постановлении.

Отметим, что 9 сентября в Новосибирской области прошли досрочные выборы губернатора. Андрей Травников набрал 64,52% голосов при явке 29,52%. 14 сентября он вступил в должность.

В соответствии с законом «О системе исполнительных органов государственной власти Новосибирской области», правительство региона формируется губернатором не позднее одного месяца со дня вступления в должность. Срок полномочий первого заместителя председателя правительства, заместителей председателя, министров, а также иных членов регионального правительства ограничен сроком полномочий действующего главы области.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, который 6 октября 2017 года был досрочно был отправлен в отставку, 1 октября вступит в должность члена Совета Федерации от исполнительной власти региона.

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