В чем причины проблем регионов? Мнения в Москве и на местах разнятся

Москва, , 07:03 — REGNUM Столкновение старой модели развития России, предлагавшей опираться на так называемые агломерации, с новой концепцией пространственного развития, становится все более очевидным. Новую пищу для размышлений о судьбе поворота российской стратегии в сторону пространственного развития дало заседание президиуму госсовета по Дальнему Востоку. О том, как по-разному можно расценивать причины проблем, с которыми сталкиваются российские регионы, и различные подходы к их решению, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

В ходе заседания губернаторы дальневосточных регионов и представители правительства РФ демонстрировали настоящее «перетягивание каната» между своими командами. Правильные и теоретические доводы, приводимые представителями правительства, должны были представить дело так, что указания сверху не имеют недочетов, а вся проблема — в исполнителях на местах.

Соответственно и губернаторы защищали противоположную позицию — теория, разработанная в Москве, с трудом совмещается с практикой отдаленных регионов. Показательным было выступление министра финансов Антона Силуанова, который рассуждал крупными мазками, обещая, что «будет налажен предметный мониторинг по ключевым показателям». Но будут ли ключевые показатели привязаны к особенностям каждого региона, не понятно. Примеры, данные представителям регионов, говорят о том, что до сих пор правильно учесть происходящее до сих пор остается трудной задачей для правительства, а ведь такого рода отсутствие связи чревато тяжелыми последствиями.

Во многом создавшаяся ситуация является наследством программы развития агломераций, вместо регионов предусматривавшей некие крупные города как локомотивы прогресса, и придающей забвению огромную часть территории страны. Ведь мнение о том, что если развивается один мегаполис, то развивается и пространство вокруг него, на основании опыта можно считать дискредитированным. Мегаполис работает не сердце, перегоняющее кровь, а как пылесос, втягивающий в себя все окружающее.

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