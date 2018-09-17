В южноуральском Коркино сменилась власть

Коркино, Челябинская область, , 16:58 — REGNUM В южноуральском городе Коркино официально сменилась власть. Врио лавы мэра стал Владимир Шукаев, который ранее находился на позиции заместителя мэра.

Перед этим губернатор Борис Дубровский одобрил отставку прежнего мэра. Евгений Валахов уже покинул свой пост.

Валахов возглавлял Коркинский муниципальный район с осени 2015 года. Его отставка не стала неожиданностью для местных элит. Ранее в местных СМИ проскальзывали сообщения о его трениях с местными элитами и депутатами. В итоге он написал заявление об отставке.