Власти Эфиопии арестовали 200 погромщиков из Оромии

Аддис-Абеба, , 17:04 — REGNUM Полиция Эфиопии арестовала 200 предполагаемых участников этнических погромов в провинции Оромия, 17 сентября передает агентство Reuters.

По словам представителя полиции Алемайеу Эджигу, арестованные «не представляют никого», и у них «не было никаких причин для нападений, кроме разбоя».

Тем не менее известно, что жертвами погромов в Оромии 15−16 сентября стали представители этнических меньшинств. За два дня в поселениях Ашва Меда, Катаи и Фили Доро погибли 23 человека.

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