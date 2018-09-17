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Медведев назначил Осипова своим новым пресс-секретарём

Политика

Прежний пресс-секретарь Наталья Тимакова освобождена от должности

Медведев назначил Осипова своим новым пресс-секретарём
Иван Шилов © ИА REGNUM
Назначение

Москва, 17 сентября 2018, 16:52 — REGNUM  Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении первого заместителя главного редактора МИА «Россия сегодня» Олега Осипова своим пресс-секретарём.

Как сообщил сам Осипов журналистам, другим распоряжением глава правительства также назначил его заместителем руководителя аппарата. Прежний пресс-секретарь Наталья Тимакова освобождена от должности в связи с переходом на другую работу.

Напомним, о смене пресс-секретаря премьер-министра стало известно в начале сентября. Причиной этого называлось намерение Натальи Тимаковой сменить сферу деятельности.

Читайте ранее в этом сюжете: Новым пресс-секретарём Медведева станет Олег Осипов

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