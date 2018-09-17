Полиция Эфиопии сообщила число жертв погромов в Оромии

Аддис-Абеба, , 17:03 — REGNUM По информации властей, жертвами этнических погромов в эфиопской провинции Оромия за выходные 15 — 16 сентября стали 23 человека, 17 сентября передает агентство Reuters.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед уже выступил с осуждением насилия в провинции и пообещал жителям расследовать преступления и наказать виновных.

«Эти трусливые нападения вызывают серьезную озабоченность нашим единством и солидарностью и получат соответствующий ответ», — говорится в правительственном заявлении.

Напомним, провинция Оромия являлась местом ожесточенных столкновений между сепаратистами и правительственными войсками в 2016 — 2017 годах.

Насилие прекратилось только с приходом к власти действующего премьер-министра Абия Ахмеда, который сам является выходцем из Оромии.

Читайте также: Сотни человек вышли на митинг против этнического насилия в Эфиопии