«Поставлена точка» — эксперт о неопровержимых доказательствах по MH17

Москва, , 16:48 — REGNUM Доказательства Минобороны РФ по ракете, сбившей малазийский «Боинг», невозможно опровергнуть, заявил 17 сентября военный эксперт Владислав Шурыгин в ток-шоу «60 минут» на телеканале Россия 1.

«Документы, которые нам показывают (в Минобороны РФ, — прим. ИА REGNUM ), ничем не опровергнуть. Они аутентичны по времени, материалам, местам хранения, их можно проверить, и они будут на месте находиться. Им больше ответить на это нечего», — заявил Шурыгин.

«Когда был впервые засвечен номер полгода назад на той самой пресс-конференции в Нидерландах, тогда было впервые специалистами сказано: ребята, сейчас будет поставлена последняя точка. Это примерно такая же вещь, как твой индивидуальный паспорт, который сопровождает ракету от того, как она выходит из цеха, и до момента, пока ее уничтожают, либо она запускается по цели. Украинцы это прекрасно понимали, поэтому когда номер был засвечен, не было никаких комментариев со стороны минобороны Украины. На тот момент они замерли, замерли и понимали, что дальше будет то, что мы увидели сегодня. Просто потребовалось время, чтобы эту цепочку пройти. Потребовалось время, чтобы снять все грифы, а это очень серьезный процесс, и сегодня мы видим конец всей этой драмы или трагикомедии», — объяснил эксперт.

Напомним, 17 сентября Минообороны России обнародовало информацию о перемещениях ракеты, сбившей MH17. В 1986 году она была изготовлена в подмосковном Долгопрудном и была отправлена на Украину, после чего в Россию не возвращалась.

Самолет «Малазийских авиалиний» с пассажирами на борту был сбит в 2014 году в Донецкой области Украины.