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На Ставрополье представили нового начальника управления Росгвардии

Политика

До назначения Виктор Матюк работал в Ингушетии

Ставрополь, 17 сентября 2018, 16:46 — REGNUM  Новый руководитель Управления Росгвардии по Ставропольскому краю полковник полиции Виктор Матюк официально представлен в правительстве Ставропольского края. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба правительства.

Руководителя территориальной структуры губернатору Владимиру Владимирову представил заместитель командующего Северо-Кавказским округом Росгвардии генерал-майор полиции Абдулхаким Гаджиев.

«С краевым Управлением Росгвардии у нас сложились конструктивные отношения. Рассчитываю на постоянное и продуктивное взаимодействие по всем ключевым вопросам», — сказал Владимиров.

Виктор Матюк был назначен на пост главы Управления Росгвардии по Ставропольскому краю указом президента РФ от 3 сентября. Ранее Матюк занимал должность руководителя управления ведомства в Республике Ингушетия.

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