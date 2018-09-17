На Ставрополье представили нового начальника управления Росгвардии

Ставрополь, , 16:46 — REGNUM Новый руководитель Управления Росгвардии по Ставропольскому краю полковник полиции Виктор Матюк официально представлен в правительстве Ставропольского края. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба правительства.

Руководителя территориальной структуры губернатору Владимиру Владимирову представил заместитель командующего Северо-Кавказским округом Росгвардии генерал-майор полиции Абдулхаким Гаджиев.

«С краевым Управлением Росгвардии у нас сложились конструктивные отношения. Рассчитываю на постоянное и продуктивное взаимодействие по всем ключевым вопросам», — сказал Владимиров.

Виктор Матюк был назначен на пост главы Управления Росгвардии по Ставропольскому краю указом президента РФ от 3 сентября. Ранее Матюк занимал должность руководителя управления ведомства в Республике Ингушетия.