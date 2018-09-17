Путин рассказал, чего ожидает от встречи с Эрдоганом

Сочи, Краснодарский край, , 16:33 — REGNUM Урегулирование конфликта в Сирии станет центральной темой встречи президентов России и Турции в Сочи, заявил 17 сентября российский президент Владимир Путин.

По мнению главы российского государства, необходимо не только обменяться мнениями, но и выработать решения вопросов сирийского урегулирования, которые пока остаются нерешенными.

«Вопросов очень много, причем есть и очень сложные вопросы. Я рад вас видеть для того, чтобы не только обменяться мнениями по всему этому комплексу вопросов, но и поискать решения там, где их пока нет», — сказал Владимир Путин в начале встречи со своим турецким коллегой.

Президент России подчеркнул, что встреча проходит на фоне энергичного и позитивного сотрудничества России и Турции в сферах безопасности, торговли и международной политики.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал журналистам, что Путин и Эрдоган обязательно обсудят ситуацию, сложившуюся в сирийской провинции Идлиб.

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