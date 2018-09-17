«Всё это напрасно»: соцсети о брифинге Минобороны РФ

Москва, , 20:23 — REGNUM Минобороны РФ заявило, что сбившая малазийский Boeing 777 ракета принадлежала 223-ей зенитной ракетной бригаде Украины, которая располагалась в Тернопольской области. Большинство пользователей в соцсетях скептически отнеслись к официальной версии. Однако те, кто не сомневается в причастности украинских военных, не верят, что аргументы российской стороны будут услышаны на международной арене.

«Ожидаемо…Новые сказки Шахерезады подоспели», — пишет Анна А.

В соцсетях не понимают, откуда взялся номер ракеты, которая сбила «Боинг». Еще одна деталь, которая не даёт покоя пользователям — запись разговора украинских военных, которая, как полагают в Минобороны РФ, подтверждает причастность Киева к крушению самолёта.

«Обломки нашла международная следственная группа или мы сами вытащили эти обломки из «рукава»?» — интересуется Виктор Н.

«Чушь! Этот разговор не доказывает, что сбила Шумерия (хотя я в этом убеждена).Там говорится, что может возникнуть новый «Боинг». Всё! А вот документы про направление ракеты «служить» на Украину — бомба», — пишет Маша.

Некоторые пользователи признались, что им всё равно, под каким флагом были войска, сбившие «Боинг» с тремя сотнями пассажиров на борту. Так, Андрею В. гораздо важнее, было ли это государство или частная армия.

«Вы даже представить себе не можете, что было бы с частной армией, если бы она сотворила такое. А любое государство все замнет», — считает Андрей В.

В то же время в соцсетях есть и часть пользователей, которая с доверием отнеслась к версии Минобороны РФ. Однако они не верят, что в причастности украинских военных удастся убедить другие стороны. Юзеры полагают, что эти доказательства напрасны, так как Нидерланды не встанут на сторону России.

«Самое печальное, что все это напрасно. Версии, доказательства, разборки, брифинги. Нидеры ну никак не станут на сторону России», — отмечает Марат К.

В соцсетях также обсудили реакцию президента Украины Петра Порошенко на обнародование Минобороны РФ материалов по рейсу MH17. По мнению юзеров, подписание указа о прекращении договора о дружбе между Россией и Украиной говорит о том, что он ведет себя «как мелкий пакостник».

«Порошенко радуется тому, что с Россией больше дружить не надо официально, или что сделал очередную подлянку жителям Украины? Ведет себя, как мелкий пакостник, не больше», — пишет Сергей И.

Пользователи также провели параллель между новостью о Boeing 777 и интервью с «отравителями Скрипалей» — Александром Петровым и Русланом Бошировым.

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"Так, ладно, разведчиков они уже разоблачили, выпускайте кракена. Ну то есть давайте про «Боинг» теперь. Что значит, все равно не поверят?» — пишет Владик.

«Минобороны России заявило, что малазийский Боинг был сбит ракетой, принадлежавшей Украине, а российский «Бук» приезжал на Донбасс исключительно в туристических целях, полюбоваться знаменитыми на весь мир готическими донецкими шпилями», — пишет Дядюшка Шу.

В соцсетях также предположили, что этой новостью власти пытаются отвлечь внимание граждан от новостей о втором туре выборов губернатора Приморья.

«Говорил же, будут всякой х*йн*й (отредактировано — прим.ред.) выборы перекрывать», — считает EnfanTerrible.

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Напомним, сегодня, 17 сентября, Минобороны РФ в ходе брифинга заявило, что ракету для зенитно-ракетного комплекса «Бук», сбившую летом 2014 года малазийский Boeing 777 в небе над Донбассом, произвели на долгопрудненском предприятии в 1986 году и затем отправили в войсковую часть 20 152, дислоцированную в Тернопольской области Украинской ССР. Установить это удалось по номеру боеприпаса. Документация на ракету до сих пор хранится на заводе-изготовителе.

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