Бюджет Украины на 2019 год: акцент сделан на выплату внешних долгов

Киев, , 16:21 — REGNUM «Украина начинает жить по средствам. Проект бюджета страны на 2019 год направлен на погашение внешних долгов, а не на повышение соцстандартов накануне выборов». Об этом 17 сентября на своей странице в Фейсбук отметил директор центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Вопреки прогнозам многих «комментаторов» проект бюджета-2019 не стал «предвыборным меню». Конечно, определенный рост социальных показателей есть. Без этого никак нельзя. Но основной акцент сделан на выплату внешних долгов. В кругах, близких к премьеру, говорят о том, что «начинаем жить по средствам». Что ж, это правильный прагматичный подход. Сказывается и влияние МВФ», — считает Фесенко.

Он считает, что Раде будет сложно утвердить бюджет накануне выборов.

«Но Гройсману и Маркаровой не стоит расслабляться. Электоральные «едоки» (около 200 мажоритарщиков, фракции коалиции, радикалы Ляшко и другие ситуативные «союзники» коалиции хотят отхватить как можно больший кусок бюджетного пирога, который можно будет конвертировать в голоса избирателей. И конкуренция за свой «кусок» в бюджете возрастет на порядок. А заодно усложнится и согласование бюджета», — прогнозирует Фесенко.

Глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак назвал проект бюджета «сбалансированным».

"Правительство подало в парламент проект бюджета на 2019 год. Считаем, этот проект бюджета сбалансированным, важно принять его вовремя. Этого ожидает сектор национальной безопасности…, и важные инфраструктурные проекты, миллионы пенсионеров, учителей и врачей. Кроме того, в бюджете предусмотрено финансирование выборов президента и ВРУ. Это обеспечит конституционное право граждан на выборы.

«Народный фронт» не допустит политических игр вокруг принятия бюджета. В такое ответственное время бюджет не может превратиться в игру популизма и демагогии. Страна входит в избирательный процесс», — сказал Бурбак 17 сентября на заседании согласительного совета Рады.

Напомним, 14 сентября правительство Украины приняло проект государственного бюджета на 2019 год и направило его на рассмотрение парламента. Согласно документу, Кабмин Украины планирует погасить госдолг в сумме 272,3 млрд грн (9,673млн долл), в том числе внешнего — 121,8 млрд грн. Помимо этого, 145,2 млрд грн (5,158 млрд долл) будет направлено на обслуживание госдолга, в том числе 56,4 млрд грн — внешнего.

Как сообщалось, ранее основные показатели бюджета-2019 озвучил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, рост украинской экономики предусмотрен на уровне 3%, инфляция — 7,4%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. При этом рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен (45,8 млрд долл), то есть на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год.

При этом предусматривается повышение минимальных зарплат и пенсий. «Вырастет минимальная зарплата. Сегодня она составляет 3723 гривны (132 долл — ред.). Уже с 1 января 2019 года по нашему предложению — 4172 гривны (148 долл — ред.). Этот тот расчетный показатель, который на данный момент является абсолютно реалистичным… Пенсии будут впервые проиндексированы автоматически — с 1 марта 2019 года, как это и предусмотрено законодательством», — заявил Гройсман.

Глава правительства также напомнил, что с 2019 года на Украине стартует монетизация субсидий. Кроме того, Гройсман сообщил, что общий бюджет на безопасность и оборону страны составит 209,5 млрд грн (7,442 млрд долл).