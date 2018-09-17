В Литве назвали цену референдума о двойном гражданстве

Вильнюс, , 16:02 — REGNUM Референдум об изменении конституции Литвы в вопросе двойного гражданства обойдётся бюджету страны в сумму от 1,8 до 2,45 млн евро, посчитала литовская Центральная избирательная комиссия, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 сентября.

Разница в цене — в зависимости от количества дней проведения референдума. Если он будет длится один день, совместно с первым туром президентских выборов и несколько дней досрочного голосования, то стоимость составит 1,8 млн евро. Если будет принято решение проводить референдум в два этапа — два тура президентских выборов и несколько дней досрочного голосования, то стоимость составит 2,45 млн евро, посчитал ЦИК Литвы.

Напомним, литовские политики опасаются, что референдум в один этап может не состоятся из-за явки ниже порога 50% + 1 голос. Однако эксперты конституционного права предупреждают, что в два этапа референдум может вовсе оказаться нелегитимным, поскольку проведение в два этапа само противоречит конституции Литвы.

Почему это утверждение ставит под сомнение даже вхождение Литвы в Евросоюз — читайте в статье обозревателя ИА REGNUM Олега Михайлова «В Литве рискуют признать незаконность своего вступления в ЕС».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за массовой миграции население Литвы с начала 90-х годов прошлого века, когда оно составляло 3,75 млн жителей, снизилось до менее 2,8 млн жителей к началу 2017 года. В Литве — самые строгие правила гражданства в ЕС, которые в принципе запрещают наличие двух и более паспортов. Самая большая диаспора литовцев проживает в Великобритании. Эмигранты уже пригрозили отказаться от литовского паспорта в пользу британского после выхода королевства из ЕС, если в Литве не изменят законодательство и не разрешат двойное гражданство.