Армию Сербии возглавил бывший шеф миссии при НАТО

Белград, , 15:58 — REGNUM Новым начальником Генерального штаба Армии Сербии назначен бывший представитель республики в НАТО, генерал-майор Милан Мойсилович. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Сербии.

Перестановки в руководстве Армии Сербии произошли в связи с уходом в отставку прежнего начальника Генерального штаба, 58-летнего генерала Любиши Диковича, который занимал данный пост с 2011 года.

Официальной причиной отставки генерала назван его выход на пенсию. Вместе с тем законодательством республики не предусмотрено возрастных ограничений для лиц, занимающих данный пост. По этой причине ряд аналитиков связывает уход Диковича с желанием президента страны Александра Вучича очистить руководство вооружённых сил от людей, назначенных его предшественниками.

Новый начальник Генерального штаба родился в 1967 году в Косовской Митровице. Окончил военную академию, командно-штабную школу и Школу национальной обороны в Белграде, а также проходил обучение в Европейском колледже по вопросам безопасности и обороны.

В период с 2013 по 2017 год Милан Майсилович возглавлял представительство военной миссии Сербии при штаб-квартире НАТО в Брюсселе и имеет в республике репутацию сторонника сближения с Североатлантическим альянсом.

Отметим, что должность главы Военно-разведывательного агентства Сербии сохранил бригадный генерал Зоран Стойкович, который прежде работал военным атташе Сербии в России и по совместительству в Белоруссии и Казахстане.