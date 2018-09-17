Партии Берлускони и Сальвини могут объединиться на местных выборах

Рим, , 15:56 — REGNUM Партии Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини «Вперёд, Италия» и «Лига» могут объединить усилия на предстоящих местных выборах, заявил в понедельник, 17 сентября, в эфире Rtl 102.5 вице-президент партии Берлускони, председатель Европарламента Антонио Таяни.

Накануне, 16 сентября, Берлускони и Сальвини провели переговоры в Милане. Ранее оба политика опровергли информацию СМИ о возможном объединении своих партий.

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До парламентских выборов марта 2018 года «Лига» и «Вперед, Италия» считались союзниками, но после выборов «Лига» вступила в коалицию с победителем выборов — «Движением 5 звезд» и вошла в состав правительства.

В настоящее время между партнерами по коалиции нет явных противоречий, но некоторые наблюдатели предполагали, что создание единой правоцентристской партии позволило бы Сальвини (чей рейтинг уже после выборов вырос с 17 до 30%) стать единоличным лидером на этом «фланге» и претендовать на пост премьер-министра.

По коалиционному соглашению «Лиги» и «Движения 5 звезд» премьер-министром был назначен «нейтральный» Джузеппе Конте. Главы партий-победительниц, Сальвини и Луиджи Ди Майо, получили посты вице-премьеров.