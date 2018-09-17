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В НАТО не смогли прокомментировать брифинг Минобороны России

Политика

Серийный номер ракеты ЗРК «Бук» позволил выяснить, что после того, как боеприпас был произведен в 1986 году, ракета была отправлена на Украину

Москва, 17 сентября 2018, 15:51 — REGNUM  Представители Североатлантического альянса сообщили, что не готовы прокомментировать опубликованные российским Минобороны данные о ракете зенитно-ракетного комплекса «Бук», сбившей в небе над Донбассом малайзийский Boeing. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы свяжемся с вами, если нам будет что сообщить», — цитирует агентство слова представителя военного блока.

Напомним, ранее начальник главного ракетно-артиллерийского управления Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Николай Паршин сообщил, что серийный номер ракеты ЗРК «Бук» позволил выяснить, что после того, как боеприпас был произведен в 1986 году, ракета была отправлена на Украину, и больше ее территорию не покидала.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Паршин подчеркнул, что документация на эту ракету до сих пор хранится на заводе-изготовителе. Также в Минобороны РФ подчеркнули, что часть, в которую была направлена ракета для ЗРК «Бук», после распада Советского Союза с территории Украины не выводилась.

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