Гройсмана обвинили в экономии на детях и нежелании «трогать олигархов»

Киев, , 15:48 — REGNUM В пятницу, 21 сентября, Верховная рада Украины приступит к рассмотрению законопроекта «О бюджете Украины на 2019 год». Об этом 17 сентября на заседании согласительного совета парламента заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.

«В этом году, как и в прошлом, правительство вовремя внесло проект бюджета в парламент. Он зарегистрирован, вы сможете с ним познакомиться на сайте. В пятницу вы сможете согласно закону ознакомиться, пройти представление закона «О государственном бюджете Украины». Таким образом, мы сможем начать дискуссию по принятию нового украинского бюджета», — сказал Парубий.

В свою очередь, депутат, глава фракции «Самопомощь» Олег Березюк обвинил правительство Украины в разработке бюджета «централизации и оптимизации расходов на детей».

«Это бюджет централизации и оптимизации расходов на детей, а не поиска денег в олигархических карманах. Прекращайте псевдооптимизацию экономических затрат в образовании. Вы издеваетесь над детьми и учителями… Правительство решило сэкономить или эффективно использовать деньги на образование. Правительство не будет финансировать учеников, которые учатся в классах, в которых меньше пяти детей», — сказал Березюк.

Он раскритиковал правительство за потерю бюджетных поступлений в 7,104 млрд долл. от коррупции на таможне, трансфертного ценообразования и тарифной политики.

«Или это так правительство покрывают свой дефицит бюджета в 200 млрд, которые он потерял на «прозрачных» таможне, трансфертном ценообразовании и тарифной политике? Правительство решило, что образовательная субвенция состоит исключительно из зарплат учителей… Все это переброшено на местное самоуправление. А где оно должно брать деньги? Из 75%-ой скидки на аренду земли для «Укрнефти» и «Укрзализныци»? Эти деньги должны были идти в местные бюджеты», — напомнил Березюк.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября правительство Украины приняло проект государственного бюджета на 2019 год и направило его на рассмотрение парламента. Основные показатели бюджета-2019 озвучил перед принятием премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Так, рост украинской экономики в 2019 году предусмотрен на уровне 3%, инфляция — 7,4%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. При этом рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен (45,8 млрд долл.), то есть на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год.

При этом предусматривается повышение минимальных зарплат и пенсий.

«Вырастет минимальная зарплата. Сегодня она составляет 3723 гривны (132 долл.). Уже с 1 января 2019 года по нашему предложению — 4172 гривны (148 долл.). Этот тот расчетный показатель, который на данный момент является абсолютно реалистичным… Пенсии будут впервые проиндексированы автоматически — с 1 марта 2019 года, как это и предусмотрено законодательством», — заявил Гройсман.

Глава правительства также напомнил, что с 2019 года на Украине стартует монетизация субсидий. Кроме того, Гройсман сообщил, что общий бюджет на безопасность и оборону страны составит 209,5 млрд грн (7,442 млрд долл.).