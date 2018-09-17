Климкин рассказал о последствиях запуска «Северного потока — 2»

Киев, , 15:37 — REGNUM После реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» Москва полностью откажется от использования украинской газотранспортной системы. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин на заседании VII Евроатлантического форума в Киеве.

«Россия постарается полностью прекратить транзит газа через нашу территорию», — цитирует слова дипломата онлайн-издание «Лига.Новости».

Климкин подчеркнул, что именно поэтому Киев последовательно борется против строительства «Северного потока — 2» и рассчитывает в этом вопросе на американские санкции против России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики США Рик Перри заявил, что возможное введение Вашингтоном санкций против российского проекта газопровода «Северный поток — 2» прежде всего связано с вопросом транзита газа через Украину.

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