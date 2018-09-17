Среди кандидатов в президенты Литвы появился националист

Вильнюс, , 15:37 — REGNUM Один из основателей литовского движения за независимость «Саюдис» Арвидас Юозайтис объявил о своём решении баллотироваться на пост президента Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 сентября. Программа Юозайтиса из себя представляет по сути план построения национального государства, хотя Литва и сегодня является мононациональной страной, где 74% населения — этнические литовцы.

Главной проблемой Литвы Юозайтис называет «неолиберальный строй», который, по его словам, стал виновником массовой эмиграции из Литвы. В лозунге «Литва — литовцам» Юозайтис не видит ничего предосудительного, а главные четыре направления для него: язык, семья, националистическое образование и правосудие. Это потенциальный кандидат называет «четырьмя башнями» сохранения страны и идентичности населения. Он категорически против «глобальной Литвы» и двойного гражданства.

Юозайтис — философ по образованию. В 1976 году бронзовый призёр по плаванию Олимпиады в Монреале. Работал в должности советника первого президента Литвы Альгирдаса Бразаускаса, в 2004—2009 годах занимал должность атташе по культуре в консульстве Литвы в Калининградской области. С 2013 лектор педагогического факультета Клайпедского университета, с 2016 года — доцент факультета медицинских наук.