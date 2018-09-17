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ЕС предложил Киеву экспертов, которые будут следить за отбором судей

Политика

Судьи будут отбираться для антикоррупционного суда

Киев, 17 сентября 2018, 15:35 — REGNUM  Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) Украины получила от ЕС список кандидатов в общественный совет международных экспертов, следящих за антикоррупционным судом Украины, сообщает 17 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, Евросоюз и еще 14 международных организаций составили список «опытных международных экспертов», которые следить за отбором судей в антикоррупционный суд Украины. Эксперты будут иметь полный доступ к документам кандидатов и будут сотрудничать с ВККС.

Напомним, создание антикоррупционного суда на Украине — одно из требований Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления Киеву следующего кредита. Еще одно требование МВФ — повышение цены на газ для населения.

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