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Госсекретарь Франции: Исполнительная власть слышит негодование народа

Политика

«Мы не можем по взмаху волшебной палочки или щёлкнув пальцами изменить эту страну»

Госсекретарь Франции: Исполнительная власть слышит негодование народа
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эммануэль Макрон

Париж, 17 сентября 2018, 15:49 — REGNUM  Государственный секретарь по связям с парламентом Франции Кристоф Кастанер заверил, что низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона и премьер-министра Эдуарда Филиппа приведет к действиям, сообщает Europe1.

Исполнительная власть слышит «нетерпение» французов, заявил Кристоф Кастанер, требуя немного времени на «реставрацию» страны.

«Низкий рейтинг исполнительной власти отражает нетерпение, ожидания, требования французов, и это должно быть услышано. При этом, французы должны понимать, что мы не можем по взмаху волшебной палочки или щёлкнув пальцами изменить эту страну», — подчеркнул госсекретарь.

Напомним, согласно опросу французского института общественного мнения, опубликованному 4 сентября, только 31% французов одобряют политику президента Франции Эммануэля Макрона.

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Политическая жизнь Франции
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