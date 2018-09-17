Впервые за 35 лет в Саудовской Аравии покажут египетские фильмы

Эр-Рияд, , 15:37 — REGNUM Впервые за 35 лет в Саудовской Аравии широкой публике будут представлены фильмы из Египта, сообщает 17 сентября Anadolu.

Напомним, в феврале 2018 года в королевстве был снят запрет на кинотеатры. Данный шаг был одним из элементов политики наследного принца Мохаммеда бин Салмана по либерализации Саудовской Аравии.

Подобное решение вызвало широкие дискуссии в обществе. Если одни горячо поддержали решение принца, то другие высказали опасения, что оно будет способствовать проникновению западного влияния в страну.

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