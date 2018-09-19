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Могут ли мечты политических беженцев с Украины свергнуть Порошенко?

Политика

Для понимания украинских предвыборных раскладов

Могут ли мечты политических беженцев с Украины свергнуть Порошенко?
Иллюстрация: President.gov.ua
Пётр Порошенко

Киев, 19 сентября 2018, 06:32 — REGNUM  Политические беженцы с современной Украины разрознены и не представляют опасности для Порошенко, несмотря на все свои грозные заявления. Даже самые сплоченные «творческие коллективы» критиков при ближайшем рассмотрении витают в облаках, ориентируясь на некие «рейтинги» или «законы». Почему ни то, ни другое не становится серьезной проблемой для постмайданной хунты, обсуждает автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Так, связка проживающих в Австрии Андрея Портнова (экс-советник президента Януковича), Игоря Гужбы (бывшего главного редактора популярнейшего сайта страна.уа), Анатолия Шария (место проживания неизвестно, но в Вене бывает часто) и примкнувшего к ним обладателя состояния в $640 млн Дмитрия Фирташа, основываясь на мониторинге действий нынешней киевской власти, готовит будущее судебное разбирательство. Об этом упомянут в соцсети Андрей Портнов, усугубив это заявление «пошаговой инструкцией» судебного преследования Порошенко после его провала на президентских выборах весной 2019 года.

В теории, привлечение Порошенко к ответственности за его преступления на посту президента Украины выглядит внушительно. Почему же его не удастся воплотить в действительность? У сидящего на вершине власти Порошенко существует даже не один способ для того, чтобы обнулить всякого рода предсказания о его свержении в 2019 году. И введение военного положения — только один из них.

Читайте статью Порошенко как неизбежность и другие статьи Марьяна Сидорива об украинской политике.

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