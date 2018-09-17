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Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области

Политика

Церемония прошла в Оперном театре

Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области
Иллюстрация: Kremlin.ru
Дмитрий Азаров

Самара, 17 сентября 2018, 15:23 — REGNUM  Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области. Официальная церемония вступления состоялась 17 сентября в академическом театре оперы и балета. Новый губернатор присягнул на верность самарскому народу, сообщает пресс-служба правительства региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Азаров поклялся уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы, а также устав и законы Самарской области.

Как писало ранее ИА REGNUM, представитель «Единой России» Дмитрий Азаров победил на выборах губернатора Самарской области 9 сентября 2018 года. С 25 сентября 2017 года, он исполнял обязанности главы региона вместо ушедшего в отставку предыдущего губернатора Николая Меркушкина, до этого представлял Самарскую область в Совете Федерации, а в 2010 году избирался мэром Самары.

Напомним, по окончательным данным избирательной комиссии региона Дмитрий Азаров набрал на губернаторских выборах 829 118 голосов (72,63%). На втором месте оказался зампредседателя Самарской губернской думы, кандидат от КПРФ Алексей Лескин — на него проголосовали 114 090 избирателей (9,99%).

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Выборы губернатора Самарской области
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