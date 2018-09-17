Канцлер Австрии призвал страны ЕС «действовать вместе»

Париж, , 15:26 — REGNUM 17 сентября канцлер Австрии Себастьян Курц, выполняющий роль председателя Совета Европейского союза (ЕС), призвал европейские страны преодолеть нынешние конфликты. Вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном он поддерживает всех «строителей мостов», пишет газета WELT.

За два дня до неформального саммита ЕС в Зальцбурге Курц призывает коллег урегулировать свои конфликты, в первую очередь в вопросе миграционного кризиса.

«В Европейском союзе явно существует напряженность в отношениях между востоком, западом, севером и югом», - сказал он в совместном выступлении с президентом в Париже. — «(…) ЕС может быть сильным, только если мы будем действовать вместе».

Себастьян Курц призвал страны ЕС принять помощь и защиту европейской службы охраны внешних границ Frontex. Макрон поддержал его, заявив о необходимости защиты общих европейских ценностей.

Читайте также: Пограничная служба Frontex частично лишит суверенитета страны Евросоюза

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее Курц посетил канцлера Германии Ангелу Меркель в Берлине, где они договорились о расширении компетенций и полномочий Frontex с 2020 года. Контингент пограничников увеличится с 1,5 тыс. до 10 тыс. человек.