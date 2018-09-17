Еврокомиссары опять «недовольны» и «обеспокоены» Италией

Рим, , 15:18 — REGNUM Вице-президент Еврокомиссии Марос Сефкович заявил, что в ведомстве «обеспокоены» действиями правительства Италии, сообщает Il Giornale в понедельник, 17 сентября.

Сефкович отметил, что правительство «дает ложные обещания» и «играет с огнем, чтобы разрушить нашу европейскую кооперацию и нашу европейскую мечту».

Издание отмечает, что, как стало известно 17 сентября, европейское политическое объединение «Группа социалистов и демократов» намерена вдвинуть именно Сефковича на пост главы Еврокомиссии на следующих выборах в 2019 году.

Ранее с аналогичными упреками в адрес Италии выступали и другие еврокомиссары, включая Гюнтера Эттингера и Пьера Московичи.

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Ответ вице-президенту Еврокомиссии от имени Италии дал вице-премьер Маттео Сальвини. Он удивился тому, что евробюрократам «больше нечего делать, кроме как снова и снова обвинять Италию».

Сальвини добавил, что Евросоюз на протяжении нескольких лет не оказывает Италии никакой реальной поддержки в вопросе о нелегальной миграции, и сейчас евробюрократам не мешало бы «извиниться и замолчать».

Конфронтация итальянских министров и евробюрократов связана, с одной стороны, с приближением выборов в Европарламент (они состоятся в мае 2019 года), во время которых они будут находиться по разные стороны баррикад: Сальвини, другой вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо и их европейские единомышленники — сторонники национальных суверенитетов попробуют сместить действующие «еврооптимистические» власти.

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С другой стороны, новое правительство Италии требует от Евросоюза реальной помощи в вопросе о нелегальной миграции, но, по словам министров, не получает ее; если ситуация не изменится, Италия может заморозить отчисления в бюджет ЕС, предупреждал ранее Ди Майо.