Турчинов назвал «фейком» заявление об украинском следе в крушении МН17

Киев, , 15:11 — REGNUM Заявления Министерства обороны РФ о принадлежности Украине ракеты, которой был сбит малайзийский Boeing над Донбассом, не более чем выдумка. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

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«Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН17, — это очередной неудачный фейк», — цитирует Интерфакс-Украина слова Турчинова.

По мнению секретаря СНБО, таким образом российские власти пытаются «прикрыть свое преступление, которое уже доказано официальным следствием и независимыми экспертными группами».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что ракета для зенитно-ракетного комплекса «Бук», сбившая летом 2014 года малайзийский Boeing 777 в небе над Донбассом, была произведена на долгопрудненском предприятии в 1986 году и затем была отправлена в Тернопольскую область Украинской ССР. Кроме того, официальный представитель российского военного ведомства заявил, что видеозапись, якобы доказывающая присутствие на территории Донецкой и Луганской областей Украины российской самоходной огневой установки, сфальсифицирована.

Напомним, малайзийский Boeing-777, на борту которого находились 298 человек, потерпел крушение в Донецкой области Украины в июле 2014 года.

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