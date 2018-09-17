Налогообложение цифровых компаний: Макрон и Курц хотят достичь соглашения

Париж, , 15:12 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и австрийский канцлер Себастьян Курц заявили, что надеются достичь соглашения в ЕС к концу года по тексту Европейской комиссии по налогообложению цифровых гигантов, сообщает Europe1.

«Мы оба рады, что на прошлой неделе на встрече министров финансов в Вене был достигнут определенный прогресс в вопросе налогообложения интернет-гигантов, и я надеюсь, что мы достигнем этой цели», — заявил Себастьян Курц.

По словам Эммануэля Макрона, текст комиссии является «хорошей идеей для функционирования европейского цифрового рынка».

«Париж уже несколько месяцев пытается найти решение, наши граждане, наши компании ждут этого», — добавил Эммануэль Макрон.

Документ предусматривает введение 3% налога на доход цифровых компаний от определенных видов деятельности, в частности рекламы.

Проект, который требует единодушного принятия государствами-членами, сталкивается с постоянными сомнениями в некоторых странах.

Себастьян Курц заявил, что налогообложение Gafa (Google, Apple, Facebook и Amazon) «не будет на повестке дня» неформального европейского саммита в Зальцбурге 20 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, австрийский канцлер Себастьян Курц встретился с Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.

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