В Ереване идут обыски по делу о прослушке глав правоохранительных ведомств

Ереван, , 15:03 — REGNUM В Главном следственном управлении по расследованию особо важных дел следственного комитета Армении продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в связи с фактом прослушивания и опубликования аудиозаписи телефонного разговора между директором Службы национальной безопасности (СНБ) Артуром Ванецяном и начальником Специальной следственной службы (ССС) Сасуном Хачатряном, сообщает пресс-служба СК Армении.

Отмечается, что в рамках расследования в установленном законом порядке по нескольким адресам проводятся обыски. Согласно СК, другие подробности по уголовному делу публикации не подлежат.

В частности, следственный комитет и полиция Армении сегодня, 17 сентября, с утра проводят обыск в редакции yerevan.today. Издание связывается с экс-президентом Армении Робером Кочаряном. По информации армянских СМИ, yerevan. today опубликовал аудиозапись прослушивания глав правоохранительных ведомств на два дня раньше, чем другие СМИ. Однако по мнению экспертов и заявлению руководства издания, скандальная аудиозапись была опубликована вместе с другими СМИ, а из-за сбоя в поисковой системе google поисковик выдаёт дату публикации на два дня раньше.

11 сентября в YouTube появилась аудиозапись разговора директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна и руководителя Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна, где они обсуждают ситуацию по резонансным уголовным делам, возбужденным в Армении в отношении бывших госчиновников. В частности, в разговоре затрагивается тема допроса экс-президента Роберта Кочаряна, ареста и выдвижения обвинения генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову.

12 сентября экс-президент Армении Роберт Кочарян, который обвиняется по делу «1 марта» в насильственном свержении конституционного строя, заявил, что обнародованная аудиозапись телефонного разговора глав Службы национальной безопасности (СНБ) и Специальной следственной службы (ССС) доказывает, что «было совершено преступление: имело место давление на суд» и что в деле «1 марта» единственная цель властей — «закрыть» его, то есть посадить.