Назначен новый мэр Степногорска

Кокчетав, Казахстан, , 15:06 — REGNUM В Акмолинской области Казахстана акимом (мэром) Степногорска назначен Еркебулан Баяхметов, сообщили 17 сентября в пресс-службе акимата области.

Назначение состоялось после согласования с администрацией президента республики и с согласия районного маслихата (совета). До своего назначения Баяхметов занимал должность финансового директора АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Есиль».

Еркебулан Баяхметов родился в 1972 году в Кокчетавской области Казахстана. Чиновник прошел обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

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