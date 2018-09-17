В Даниловском районе Ярославской области избрали главу

Данилов, Ярославская область, , 14:49 — REGNUM Глава Даниловского района Ярославской области избран в третий раз подряд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Даниловского района.

Депутаты земского собрания Даниловского муниципального района 17 сентября продлили полномочия действующему главе района Александру Смирнову. На выборы заявились три кандидата: сам Смирнов, специалист администрации района Дмитрий Камкин и помощник председателя избирательной комиссии Ярославской области по Тутаевскому району Евгений Прокофьев.

Дмитрий Камкин снялся с выборов и депутаты рассматривали две кандидатуры. Выбрали действующего главу Александра Смирнова. Он получил 14 голосов и 14 возможных», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы района Юлия Пальцева.

Александр Смирнов будет руководить районом 5 лет.