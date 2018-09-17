Понедельник, 17 Сентября 2018 года
16:08:12 МСК

В Даниловском районе Ярославской области избрали главу

Политика

Единогласно

В Даниловском районе Ярославской области избрали главу
Иллюстрация: Wikimedia.org
Данилов

Данилов, Ярославская область, 17 сентября 2018, 14:49 — REGNUM  Глава Даниловского района Ярославской области избран в третий раз подряд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Даниловского района.

Депутаты земского собрания Даниловского муниципального района 17 сентября продлили полномочия действующему главе района Александру Смирнову. На выборы заявились три кандидата: сам Смирнов, специалист администрации района Дмитрий Камкин и помощник председателя избирательной комиссии Ярославской области по Тутаевскому району Евгений Прокофьев.

Дмитрий Камкин снялся с выборов и депутаты рассматривали две кандидатуры. Выбрали действующего главу Александра Смирнова. Он получил 14 голосов и 14 возможных», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы района Юлия Пальцева.

Александр Смирнов будет руководить районом 5 лет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Назначение глав муниципальных образований
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить