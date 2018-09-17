Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области

Псков, , 14:47 — REGNUM В Пскове сегодня, 17 сентября, в Большом концертном зале областной филармонии состоялась церемония вступления в должность губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на инаугурации присутствовал полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов.

Полпред пожелал избранному губернатору учесть в своей работе не только свою программу, но и программы своих оппонентов на выборах и сделать так, чтобы жить в Псковской области стало лучше.

Михаил Ведерников после вступления в должность выступил с небольшой речью, в которой поблагодарил избирателей за поддержку и назвал «главные вызовы» для себя как для руководителя.

«Мы сформировали обширную базу идей, проектов и предложений, на основе которой будем строить стратегию развития региона. Уже сейчас мы хорошо знаем наиболее чувствительные точки, понимаем главные вызовы, ответы на которые предстоит найти в ближайшее время. Это снижение госдолга, повышение собственной доходной базы региона, реформирование сферы ЖКХ, привлечение медицинских кадров, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи для жителей Псковской области, ремонт и строительство социальных объектов, повышение качества дорожной сети, сохранение и реконструкция объектов культурного наследия, благоустройство городских территорий», — заявил он.

При этом, как подчеркнул Ведерников, главным итогом работы должность стать решение задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным: увеличение продолжительности и повышение качества жизни в Псковской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по результатам выборов, прошедших в Псковской области 9 сентября, губернатором региона избран Михаил Ведерников: он получил 70,68% — 130 020 голосов избирателей. Его ближайший конкурент Аркадий Мурылёв (КПРФ) получил 13,83% (27 011 голосов), Антон Минаков (ЛДПР) — 5,39% (10 525 голосов), Сергей Кулаков (Партия пенсионеров России) набрал 3,95% (7715 голосов), Игорь Романов («Партия роста») — 2,71% (5296 голосов).