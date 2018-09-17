Госорганы Казахстана обязали согласовывать социальный заказ с НПО

Астана, , 14:50 — REGNUM Государственные органы Казахстана будут размещать на интернет-ресурсах темы социального госзаказа с целью их обсуждения с НПО, сообщает 17 сентября агентство «КазТАГ» со ссылкой на министерство общественного развития республики.

В ведомстве уточнили, что в Казахстане были приняты правила формирования, мониторинга и оценки результатов государственного социального заказа.

Темы и объемы финансирования заказа будут вноситься только после его публичного обсуждения.

Отметим: под государственным социальным заказом понимается реализация социальных программ или проектов, направленных на решение задач в социальной сфере. Иными словами — социальные услуги, выполняемые НПО за счет бюджетных средств.

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