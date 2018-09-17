«Всех на волю!» Станкевич обратился с призывом к Киеву

Москва, , 14:45 — REGNUM Журналиста Кирилла Вышинского и других задержанных россиян Киев должен выпустить на волю, чтобы решить хозяйственные вопросы с Москвой. С таким призывом выступил 17 сентября историк и политик Сергей Станкевич в эфире программы «60 минут» телеканала Россия 1.

«Как говорил герцог в бароне Мюнхгаузене (х/ф «Тот самый Мюнхгаузен», — прим. ИА REGNUM ) «На волю, всех на волю!» У меня призыв к Киеву сделать это немедленно, пока пулеметы не сняли заглушки», — заявил Станкевич.

Он предложил для разрешения споров в Черном и Азовском море создать группу экспертов, которая «оставит за скобками» напряженные отношения между двумя странами:

«Что сейчас я бы рекомендовал очень настоятельно. Как бы не были остры наши отношения, все-таки собрать группу экспертов и выработать какой-то временный протокол, который бы оставил за скобками конфликтные сюжеты, и просто бы договорились о том, каким образом суда могут проходить для хозяйственного использования через Керченский пролив».

Напомним, руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский подвергся в этой стране аресту и уголовному преследованию.

Кризис в Азовском море возник после ареста украинскими пограничниками российского рыболовецкого судна «Норд» и задержании его экипажа.

17 сентября глава МИД Украины заявил о планах прекратить действие договора с Россией о статусе Азовского моря.