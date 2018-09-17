Китай активизирует контакты с Турцией

Анкара, , 14:40 — REGNUM Заместитель главы МИД КНР Лэ Юйчэн совершил визит в Анкару, где провел встречу с вице-президентом Турции Фуатом Октаем, главой МИД Мевлютом Чавушоглу и министром национального казначейства и финансов Бератом Албайраком, а затем провел переговоры с заместителем министра иностранных дел, сообщает 15 сентября Синьхуа.

В ходе переговоров китайский дипломат от имени своей страны выразил решительную поддержку Турции по трем вопросам международной и региональной повестки: защите национальной безопасности и законных интересов, всестороннего экономического и политического развития, а также углубления китайско-турецкого стратегического сотрудничества.

Отметим, что визит Лэ Юйчэна прошел на фоне интенсивного переговорного процесса между Турцией и Россией по ситуации в сирийском Идлибе и судьбе так называемой «умеренной» оппозиции режиму Башара Асада.