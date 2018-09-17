Индонезия и Чехия провели переговоры на парламентском уровне

Джакарта, , 14:47 — REGNUM Председатель Сената Чешской Республики Милан Штех встретился с главой Народного консультативного конгресса (НКК) Индонезии Зулькифли Хасаном в здании конгресса в Джакарте 17 сентября, сообщает Antarаnews.

Глава высшего законодательного органа Индонезии Зулькифли Хасан надеется, что сотрудничество между Индонезией и Чехией улучшится в различных областях.

На встрече Зулькифли Хасан отметил, что отношения между двумя странами существуют уже 25 лет и до сих пор все шло хорошо.

«Мы считаем, что визит Милана Штеха укрепит отношения не только между парламентами, но и между правительством и обществом», — подчеркнул глава НКК.

Политики также рассказали о работе своих органов, отметили основные черты работы и цели.

Милан Штех объяснил, что Чешская Республика уважает борьбу Индонезии за поддержание мира во всем мире. Он также отметил, что многие чехи путешествуют по Индонезии, в частности на остров Бали.

Председатель Сената Чехии подчеркнул, что отношения между двумя странами развиваются.

«Многие индонезийские товары поступают в Чешскую Республику как напрямую, так и через Европейский союз. Мы надеемся, что наши продукты и товары также выйдут на индонезийский рынок», — заявил Милан Штех.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо в сопровождении министров встретился с делегацией Сената Чешской Республики во главе с Миланом Штехом.

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