Неонацисты на Украине требуют вернуть из России своего экстремиста

Киев, , 14:38 — REGNUM На митинг возле здания генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) вышли украинские неонацисты в Киеве, сообщает 17 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, протестующие требуют уволить генпрокурора Украины Юрия Луценко за то, что ГПУ передала России украинского неонациста Тимура Тумгоева. Отмечается, что здание ГПУ охраняет плотный кордон полиции. Протестующие выкрикивают лозунги «Воля общины — закон для власти» и требуют арестовать заместителя генерального прокурора Евгения Енина.

Напомним, уроженца Ингушетии Тумгоева Украина выдала России 13 сентября в связи с требованиями действующего на Украине законодательства. Украинские националисты остались недовольны таким положением дел и начали протестные акции.