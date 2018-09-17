«Проблемный результат»: Приморье как протестная территория

Москва, , 14:37 — REGNUM Итоги второго тура выборов губернатора Приморского края стали проблемными для врио губернатора Андрея Тарасенко, несмотря на объявленную, по предварительным данным, победу. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября политолог, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

«Многие эксперты и представители СМИ отметили, что в любом случае довольно проблемный результат второго тура для Андрея Тарасенко имел место, несмотря на состоявшуюся за пять дней до выборов встречу врио главы Приморья с Владимиром Путиным. Однако опыт показывает, что встреча с президентом не обязательно гарантировала кандидату в губернаторы победу — в том числе в периоды, когда уровень протестных настроений, направленных на федеральные власти, был безусловно низким. Например, в апреле 2004 года, за два дня до второго тура выборов главы Алтайского края, состоялась встреча Владимира Путина с тогдашним губернатором региона Александром Суриковым. Чуть менее чем за три недели до этого Путин победил на президентских выборов с результатом 71,3% голосов по стране в целом и 67,64% по Алтайскому краю. Тем не менее после этой встречи Суриков проиграл выборы Михаилу Евдокимову, набрав лишь 46,29% (кстати, даже чуть меньший процент голосов, чем в первом туре)», — подчеркнул Нейжмаков.

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По его словам, Приморский край — безусловно, протестная территория:

«Можно вспомнить, что на недавних президентских выборах результат Владимира Путина тут был ниже общероссийского (65,26% против 76,69%), а кандидата от КПРФ Павла Грудинина — заметно выше (21,39% против 11,77%). При этом итоги второго тура в Приморье в очередной раз подтвердили: «хронические» проблемы предвыборной кампании руководителя региона в ситуации, когда протестный электорат значителен и при этом мобилизован, одной короткой встречей с Путиным не исправить. Причем, как показывает опыт, такая встреча не играет роли «волшебной таблетки» независимо от того, насколько под ударами критики находится сам президент».

«Пока Центр явно не собирается оставлять Андрея Тарасенко и недовольный официальными итогами выборов протестный электорат Приморья наедине друг с другом. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что «можно будет отменить выборы на конкретных участках или в целом по краю, если основания будут серьезными» еще до проведения анонсированных в крае акций протеста. В данном случае федеральным властям действительно эффективнее с самого начала и регулярно проявлять внимание к ситуации, чем брать паузу. В регионах, традиционно находящихся в поле зрения федеральных СМИ, где при этом еще и автономная от властей активная местная пресса, «вакуум реакции» Москвы неминуемо только осложнял бы попытки последней разрешить ситуацию в дальнейшем. Сейчас шаги той же Памфиловой дают Центру шанс перехватить инициативу», — считает эксперт.

Напомним, 16 сентября в Приморье прошел второй тур выборов губернатора, итоги которого проводили всю ночь. При подсчете 95% протоколов лидером был кандидат от КПРФ, депутат ЗС ПК Андрей Ищенко — 51,24%. Андрей Тарасенко к тому времени набирал 46,16%. Однако после обработки последних протоколов УИК результат изменился в пользу временно исполняющего обязанности главы региона. По данным ЦИК РФ, обработаны 99,10% протоколов УИК. За Андрея Тарасенко проголосовали 49,55%, за Андрея Ищенко — 48,06%.