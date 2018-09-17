Владимирские коммунисты просят Путина вмешаться в выборы губернатора

Владимир, , 14:33 — REGNUM Депутат заксобрания Владимирской области от КПРФ Сергей Казаков записал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором сообщил о случаях применения административного ресурса во время подготовки второго тура выборов губернатора. Видеообращение появилось на сайте регионального отделения КПРФ 14 сентября. Сергей Казаков просит Владимира Путина вмешаться в ситуацию и наказать тех, кто от имени президента якобы давит на избирателей.

«Насколько мне стало известно, вчера в администрации Владимирской области было проведено большое совещание при участии Светланы Юрьевны Орловой (губернатор Владимирской области — прим. ИА REGNUM ), где буквально была поставлена задача (от вашего имени) во что бы то ни стало провести в губернаторы Владимирской области Светлану Юрьевну Орлову. Для этого фактически всем был отдан такой приказ: всех заставлять — я подчеркиваю, заставлять — идти голосовать за Светлану Юрьевну Орлову.

И уже буквально вчера вечером, в частности, в городе Владимире состоялось собрание представителей управляющих компаний города, где было заявлено, что, если они не обеспечат победу Орловой, не заставят своих сотрудников голосовать за нее, все компании понесут соответствующую за это расплату», — сказал избранный депутат Сергей Казаков.

ИА REGNUM напоминает, что второй тур выборов губернатора пройдет 23 сентября. 9 сентября ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов. Во второй тур вышли действующий губернатор Светлана Орлова («Единая Россия») и представитель ЛДПР Владимир Сипягин.

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