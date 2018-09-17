Понедельник, 17 Сентября 2018 года
16:08:10 МСК

Иран: выход США из ядерной сделки представляет угрозу миру

Политика

Это зловещий шаг

Тегеран, 17 сентября 2018, 14:37 — REGNUM  Власти Ирана заявили, что выход США из ядерной сделки представляет угрозу для мира, сообщает 17 сентября Reuters.

«Этот зловещий шаг неоднозначно воспринимается международным сообществом и обречен на серьезные последствия для безопасности в регионе и мире», — заявил глава атомной энергетики в Иране Али Акбра Салехи.

Напомним, в 2015 году администрация прежнего президента США Барака Обамы заключила с Ираном соглашение, в соответствии с которым Тегеран обязался заморозить ядерную программу в обмен на частичное снятие санкций.

Новый президент США Дональд Трамп в мае 2018 года расторг соглашение, наложив на Иран новые санкции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Австрии открывается 62-я Генеральная конференция МАГАТЭ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ядерная программа Ирана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить