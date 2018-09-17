Иран: выход США из ядерной сделки представляет угрозу миру

Тегеран, , 14:37 — REGNUM Власти Ирана заявили, что выход США из ядерной сделки представляет угрозу для мира, сообщает 17 сентября Reuters.

«Этот зловещий шаг неоднозначно воспринимается международным сообществом и обречен на серьезные последствия для безопасности в регионе и мире», — заявил глава атомной энергетики в Иране Али Акбра Салехи.

Напомним, в 2015 году администрация прежнего президента США Барака Обамы заключила с Ираном соглашение, в соответствии с которым Тегеран обязался заморозить ядерную программу в обмен на частичное снятие санкций.

Новый президент США Дональд Трамп в мае 2018 года расторг соглашение, наложив на Иран новые санкции.

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