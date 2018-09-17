В Китае укрепляется законодательная вертикаль

Пекин, , 14:25 — REGNUM В Ханьчжоу, административном центре восточной провинции Чжэцзян, состоялся 24-й Всекитайский симпозиум по вопросам местного законотворчества, на котором выступил член Постояенного комитета (ПК) Политбюро ЦК КПК, Председатель ВСНП Ли Чжаньшу, сообщает 16 сентября Синьхуа.

Глава ВСНП подчеркнул объединяющую роль КПК и партийного руководства для законодательной работы в масштабах всей страны и призвал местных законодателей отвечать духу времени, углубляя своей деятельностью политику реформ и открытости.

В центр внимания законотворчества в общенациональном масштабе Ли Чжаньшу поставил экологическую безопасность и охрану окружающей среды, поддержку курса на улучшение благосостояния народа и сохранение ценностей социализма.