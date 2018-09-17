Понедельник, 17 Сентября 2018 года
16:08:06 МСК

В Китае укрепляется законодательная вертикаль

Политика

В ее основу положен принцип партийного руководства

Пекин, 17 сентября 2018, 14:25 — REGNUM  В Ханьчжоу, административном центре восточной провинции Чжэцзян, состоялся 24-й Всекитайский симпозиум по вопросам местного законотворчества, на котором выступил член Постояенного комитета (ПК) Политбюро ЦК КПК, Председатель ВСНП Ли Чжаньшу, сообщает 16 сентября Синьхуа.

Глава ВСНП подчеркнул объединяющую роль КПК и партийного руководства для законодательной работы в масштабах всей страны и призвал местных законодателей отвечать духу времени, углубляя своей деятельностью политику реформ и открытости.

В центр внимания законотворчества в общенациональном масштабе Ли Чжаньшу поставил экологическую безопасность и охрану окружающей среды, поддержку курса на улучшение благосостояния народа и сохранение ценностей социализма.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политика Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить