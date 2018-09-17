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Премьер-министр Испании анонсировал проведение конституционной реформы

Политика

Реформа должна вступить в силу уже в течение 60 дней

Мадрид, 17 сентября 2018, 14:24 — REGNUM  Премьер-министр Испании Педро Санчес выступил 17 сентября с инициативой проведения конституционной реформы, которая положит конец привилегиям и особым льготам определенной категории испанских граждан, пишет газета El País.

Согласно предложению Санчеса, эта реформа должна вступить в силу уже в течение 60 дней. Она направлена на реализацию принципа равенства всех граждан перед законом.

«Задача состоит в том, чтобы граждане могли снова поверить в политику», — сказал Санчес, выступая перед конгрессом.

Системой привилегий в Испании пользуются около 250 тыс. человек — это полицейские, чиновники, судьи, прокуроры и другие служащие. В частности, они не могут быть судимы обычным судом.

Как отмечает издание El País, таким образом Испанская социалистическая рабочая партия, лидером которой является Санчес, пытается перехватить инициативу у оппозиции в свою самую трудную неделю за три месяца пребывания у власти. Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время премьер-министра обвиняют в использовании плагиата при защите докторской диссертации, в результате аналогичных обвинений 11 сентября ушла в отставку министр здравоохранения.

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Политическая жизнь Испании
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