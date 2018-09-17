Толстой: Порошенко глупо отреагировал на публикацию Миноброны по MH17

Москва, , 14:16 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») назвал глупой реакцию президента Украины Петра Порошенко, который после обнародования Минобороны России материалов по рейсу MH17 подписал указ о прекращении договора о дружбе, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

«Но первое, что сделал г-н Порошенко, это подписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Информация об этом размещена на официальном сайте президента Украины через 16 минут после начала брифинга Министерства обороны в Москве. Более глупого шага себе сложно было представить. Что дальше? Внезапно вспыхнувший пожар на территории 223-ей зенитно-ракетной бригады под Тернополем? Обострение обстановки и начало открытых боевых действий на Юго-Востоке с целью опять прикинуться жертвой?» — рассуждает он.

Если даже после представления российским Министерством обороны сегодняшней ценнейшей информации Совместная следственная группа заявит, что всё равно виновата Россия, то можно будет смело констатировать как ее некомпетентность, так и политическую ангажированность, уверен парламентарий.