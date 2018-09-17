Мэттис: Россия несомненно вмешается в референдум о названии Македонии

Скопье, , 14:16 — REGNUM Россия может оказать влияние на исход референдума в Македонии об изменении названия страны, заявил 17 сентября глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис во время своего визита в страну, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением Мэттис выступил в столице Македонии Скопье, подчеркнув, что Вашингтон стремится расширить свое сотрудничество с этим балканским государством в области кибербезопасности.

«Мы не хотим, чтобы Россия делала здесь то же самое, что она пыталась осуществить в других странах», — отметил американский чиновник.

«Нет сомнений, что они перевели деньги, а также проводят более широкую кампанию оказания давления», — добавил он.

Напомним, представители западных стран обвиняют Москву во вмешательстве в целый ряд выборов, в том числе выборы главы Белого дома в 2016 году. Москва отвергает подобные обвинения.

Также необходимо отметить, что благодаря изменению нынешнего названия страны, которое вызывает недовольство у соседней Греции, Македония может рассчитывать на членство не только в ЕС, но и в НАТО, что неприемлемо для России. Российские дипломаты подчеркнули, что в случае кризиса в отношениях с североатлантическим альянсом Македония становится «легитимной целью».