Комиссию Госдумы по доходам и этике депутатов возглавит Отари Аршба

Москва, , 14:15 — REGNUM Президиум «Единой России» предложил депутата Госдумы Отари Аршбу на пост главы комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

«Обсуждение было среди двух кандидатур — Поклонской и Аршбы… «Единая Россия» предложит кандидатуру Аршбы на должность главы комиссии», — сообщил глава фракции Сергей Неверов.

Было принято решение о реорганизации комиссии по вопросам депутатской этики, которую возглавляет депутат Отари Аршба, и комиссии по доходам — ее возглавляет Наталья Поклонская.

В комитете по контролю и регламенту с начала года велась дискуссия по реорганизации комиссий, так как многие вопросы пересекаются. Комитет также предложил расширить полномочия новой структуры и передать в нее вопросы по депутатским мандатам.

Вместе с тем ранее позиция Поклонской по пенсионной реформе (депутат голосовала против) вызвала вопросы у руководства фракции, Поклонской предложили отказаться от поста главы комиссии.

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