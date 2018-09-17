Киргизия и Узбекистан согласовали еще 10% госграницы

Бишкек, , 14:16 — REGNUM Государственная граница Киргизии и Узбекистана согласована переговорными группами еще на 10%, заявил министр иностранных дел Киргизии Эрлан Абдылдаев. Об этом 17 сентября сообщает издание «Народное слово».

По словам главы МИД, между сторонами установилось хорошее взаимопонимание, так как переговорные группы смогли согласовать до 10% госграницы.

«Оформляется соответствующими протоколами переговорными группами. Это долгий процесс», — добавил Абдылдаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля Узбекистан и Киргизия определили прохождение линии границы по двум участкам, в том числе в городе Гава и по реке Гавасай.

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